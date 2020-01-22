Недавний инцидент в торговом центре в Киеве, где в результате прорыва трубы пострадали более десяти человек, может привести к серьёзным политическим последствиям. Как стало известно, жители украинской столицы после произошедшего лично обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой снять Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Соответствующий указ ещё в прошлом году был передан лидеру страны правительством, но пока не был подписан.

Видео, на котором жители Киева обращаются к Зеленскому, было снято в аэропорту «Борисполь» ещё 19 января — во время церемонии прощания с погибшими в иранской авиакатастрофе, — а позднее получило распространение в украинских соцсетях и СМИ.

Мы Вас очень просим [уволить Кличко], — говорит на записи один из присутствующих. — <...>У нас десять человек обварились в Ocean Plaza. Уберите Кличко, пожалуйста.

В ответ на эту реплику Зеленский пообещал подписать соответствующий указ.

Кличко с 2014 года совмещает два поста: Киевского городского головы (то есть всенародно избранного мэра) и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА, орган исполнительной власти в украинской столице). Назначение мэра на вторую должность происходит автоматически.

Сейчас речь идёт именно об увольнении Кличко с поста главы КГГА. Зеленский ещё в июле прошлого года обратился к правительству с инициативой отставки. После того, как в сентябре кабмин поддержал это решение, указ был передан на подпись президенту. Киевский мэр тогда назвал это наступлением на местное самоуправление. По словам Кличко, решению о его отставке предшествовал звонок от главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. Последний якобы недвусмысленно намекнул градоначальнику на необходимость согласования решений с президентским окружением.

Виталий Кличко Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Корни конфликта Кличко и команды Зеленского восходят ещё ко временам Петра Порошенко. Между киевским мэром и бывшим главой страны сложились тесные и, очевидно, доверительные отношения. Кличко на протяжении нескольких месяцев даже занимал пост председателя порошенковского блока «Солидарность», хотя потом и покинул его из-за невозможности совмещать со своей мэрской деятельностью.

Неудивительно, что в окружении нового лидера киевский градоначальник, конечно же, воспринимается как политический оппонент. Пользуясь поддержкой киевлян — ввиду отсутствия на данный момент серьёзных потенциальных соперников, — он представляет угрозу планам пропрезидентской партии «Слуга народа» по укреплению позиций в столице. Если же Кличко покинет пост главы КГГА, то, даже формально сохранив за собой должность мэра, он будет лишён фактической власти, поскольку контроль над городским бюджетом и принятие основных решений находится в ведении именно Горгосадминистрации.

Однако с проблемами рискует столкнуться и «Слуга народа». Лишение Кличко одной из должностей ещё предстоит обосновать законодательно. Совмещение постов мэра и главы КГГА регламентируется законом «О столице Украины — городе-герое Киеве», напомнил в разговоре с NEWS.ru политолог, председатель правления фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Разграничение полномочий с возможностью поставить в Горгосадминистрации своего человека потребует от «Слуги народа» выработки нового законопроекта. А фракция правящей партии в Раде пока не может похвастаться единством. И сам факт того, что Зеленский за несколько месяцев не подписал указ по Кличко, наглядно демонстрирует нерешительность Офиса президента.

В этой связи, считает Бондаренко, вряд ли украинский лидер, несмотря на обещание в аэропорту, станет в краткосрочной перспективе форсировать решение относительно мэра. Пока что Раде необходимо принять закон о децентрализации, проект которого был недавно отправлен на доработку. Кроме того, на 25 октября 2020-го власти Украины назначили местные выборы. Изначально команда Зеленского хотела провести их досрочно, ещё в ушедшем году. Однако из-за неготовности — в том числе, в связи с законом о децентрализации, — от идеи внеочередного голосования решено было отказаться.

Для Кличко подобная ситуация, безусловно, выгодна. У него есть время на консолидацию своих сторонников, как внутри Украины, так и за рубежом, где, как напоминает Бондаренко, киевский мэр пользуется серьёзной поддержкой. С другой стороны, и команда Зеленского едва ли ослабит давление на оппонента. Вероятно, конфронтация государственных и столичных властей обострится к местным выборам.