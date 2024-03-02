«Сделаем все»: Шольц вновь коснулся вопроса отправки военных на Украину Шольц: Германия не намерена отправлять своих солдат на Украину

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Олаф Шольц

Германия не намерена отправлять своих солдат на Украину, заявил канцлер страны Олаф Шольц на конгрессе Партии европейских социалистов (ПЕС), объединяющей социалистические и социал-демократические партии из стран ЕС. По его словам, со своей стороны Берлин намерен сделать все, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт между Россией и НАТО. Абсолютно всем западным партнерам ясно, что ни одна из стран-членов Альянса не должна стать стороной вооруженного противостояния, передает ТАСС слова политика.

Мы не будем отправлять европейских солдат на Украину. Мы не хотим войны между Россией и НАТО и сделаем все, чтобы ее предотвратить, — констатировал Шольц.

Ключом к восстановлению мира является продолжающая поддержка Украины, добавил канцлер. В то же время он призвал страны Евросоюза начать инвестировать в собственную безопасность и оборону.

Ранее постпред Японии при ООН Кадзуюки Ямадзаки заявил, что Токио не обсуждает вариант отправки Сил самообороны в зону спецоперации на Украине. Информацию о передаче вооружений Киеву дипломат также не предоставил.

До этого французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину. По его словам, присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме.