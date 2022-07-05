Сдавшийся на «Азовстали» швед отверг обвинения в участии в боевых действиях

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие РФ на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Подданный Швеции, который сдался в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, заявил, что не принимал участия в боевых действиях в составе украинских формирований на территории Донецкой Народной Республики, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР. Швед утверждает, что даже не использовал огнестрельное оружие.

В ходе допроса швед заявил, что не стрелял, в боевых действиях не участвовал, — сказал собеседник агентства.

Пока правоохранители в ДНР на официальном уровне не прокомментировали произошедшее.

О том, что подданному Швеции, сдавшемуся в плен на металлургическом заводе в Мариуполе, следователи ДНР предъявили обвинение в участии в боевых действиях в составе украинских вооружённых формирований в качестве наёмника, стало известно сегодня ночью. Имя обвиняемого не разглашается в интересах следствия.

Бои за Мариуполь, в котором и расположен металлургический завод, начались в конце февраля. 20 мая стало известно о том, что российским военным удалось полностью освободить «Азовсталь», которую долгое время пытались удержать военные ВСУ.