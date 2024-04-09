«Считают дурой»: политолог оценил вероятность отставки Бербок Политолог Рар: Бербок не отправят в отставку из-за большого авторитета

Фото: Stefan Boness/Ipon via www.imago/Global Look Press

Анналена Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок пользуется поддержкой всего 15% населения, однако немецкая элита состоит на 75% из приверженцев партии «Зеленые», рассказал NEWS.ru политолог Александр Рар. По его словам, у политика большой авторитет в СМИ и во влиятельных властных кругах, поэтому вопрос о ее отставке не стоит.

Государственная бюрократия в основном состоит из таких типичных приверженцев «Зеленых». Все немецкие СМИ играют на их стороне. Для них Бербок по-прежнему кумир. Она всерьез хочет в будущем году бороться за кресло канцлера. Списывать со счетов я бы ее не стал. Дело не в ней, ее многие считают дурой, но во влиятельных в властных кругах у нее большой авторитет, — сказал Рар.

Ранее председатель Ассоциации немецких учителей Йозеф Краус в статье для Tichys Einblick заявил, что жителей Германии разозлило грубое обращение Анналены Бербок в адрес Израиля. По его мнению, глава дипломатии проявила некомпетентность и выставила себя плохим переговорщиком. В своей публикации в Twitter (X) Бербок потребовала открытия КПП «Эрез» и порта Ашдод, чтобы доставить немецкую гуманитарную помощь в сектор Газа. По ее словам, израильское правительство должно «быстро это выполнить, больше никаких отговорок».