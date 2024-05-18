«Считали народ ресурсом»: сенатор высказался о будущем Харьковской области Сенатор Кастюкевич: жители Харьковской области лишены права выбора из-за Киева

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Власти Украины фактически лишили жителей Харьковской области права на выбор своего будущего, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Он добавил, что Киев в последние годы все решал за простых граждан, считая их просто ресурсом.

За годы «незалежности» из сознания украинцев западными кураторами по специальным методичкам вытравили, стерли такую здоровую человеческую потребность, как свобода выбора. Все решали за народ, считая его лишь «ресурсом», а не полноценным обществом, — сообщил он.

Сенатор подчеркнул, что жители региона должны сами выбирать свое будущее и иметь возможность принимать решения. По его словам, этими вопросами должны заниматься только они сами, а не Белый дом.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров заявил, что боевые действия и продвижение российской армии в Харьковской области — это «только начало». По его мнению, ВС России возьмут под контроль «все исконно русские земли» в ходе СВО.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области. По информации ведомства, на данном участке работают подразделения группировки войск «Север». В настоящее время они продолжают продвигаться вглубь обороны противника.