Из-за сильного ветра на фестивале в Испании на людей рухнула сцена

Фото: Eduardo Sanz/Global Look Press

Из-за сильного ветра на фестивале в автономном сообществе Валенсия в Испании рухнула сцена, сообщает местная служба спасения в Twitter. Отмечается, что один человек погиб, еще 17 пострадали.

Один человек погиб, трое с серьезными множественными травмами, 14 — с незначительными ушибами, — заявили представители службы спасения.

11 августа в парке аттракционов Legoland в городе Гюнцбург на юге Германии произошла авария на аттракционе «Американские горки», в результате которой пострадали 34 человека. Двое их пострадавших тяжело ранены, остальные получили легкие ушиби и ссадины. Сообщалось, что парк развлечений продолжил работать без ограничений, несмотря на аварию.

В мае в Турции во время фестиваля тюнинга в Анталье обрушился балкон со зрителями. Пострадавших не зафиксировано. Конструкция балкона, на котором находились зрители фестиваля в районе Эльмалы, не выдержала веса и рухнула.