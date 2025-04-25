СБУ заявила о захвате заходившего в порт Севастополя сухогруза СБУ заявила о захвате судна под флагом одной из стран Азии

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Служба безопасности Украины задержала судно, которое следовало под флагом одной из азиатских стран, сообщила в Telegram пресс-служба ведомства. В СБУ считают, что судно заходило в порт Севастополя.

Задержание сухогруза произошло в результате спецоперации СБУ и Госпогранслужбы, — говорится в сообщении.

В службе добавили, что экипаж сухогруза задержан. В СБУ считают, что судно в конце 2024 года загрузило пшеницу в порту Севастополя. По данным УНИАН, сухогруз находился в украинской акватории Дуная, следуя из Молдавии.

Ранее стало известно, что береговая охрана Норвегии задержала судно Silver Dania, экипаж которого полностью состоит из граждан России. По предварительным данным, запрос на задержание выслала Латвия в связи с повреждением кабеля в Балтийском море. В полиции добавили, что экипаж судна сотрудничает с властями Норвегии.

Позже заместитель начальника полиции округа Тромсе Эйнар Спарбу Лиснес сообщил, что на борту Silver Dania находились 11 человек. По его словам, все они являются российскими гражданами. Также представитель правоохранителей Ронни Йоргенсен отметил, что задержанное судно является одним из нескольких кораблей, подозреваемых в причастности к повреждению кабеля в Балтийском море.