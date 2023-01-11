СБУ заявила о проверках в правительственном квартале Киева

Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит «контрразведывательные мероприятия» в правительственном квартале Киева, сообщается в Telegram-канале ведомства. Их целью является проверка и усиление защиты важных государственных объектов, повышение безопасности лиц, находящихся под государственной охраной.

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района столицы, в частности в правительственном квартале и на близлежащих территориях, — говорится в сообщении.

Силовики проводят осмотр территории и отдельных помещений для выявления запрещенных предметов, проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала. В СБУ добавили, что при проведении проверок возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник сообщил, что украинцы идут на преступления и нарушения закона, чтобы отсидеть небольшой срок и избежать мобилизации. По его словам, добровольцев в стране нет, а людей вылавливают для отправки в зону боевых действий прямо на улицах. Кроме того, украинские посольства получили предписание содействовать возврату украинцев призывного возраста на родину.