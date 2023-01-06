СБУ заявила о найденной «прокремлевской литературе» в стенах храмов УПЦ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о завершении обысков на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в четырех областях страны. В ходе них, по утверждению СБУ, были обнаружены «библиотеки с прокремлевской литературой», российская символика и листовки запрещенных на Украине партий, следует из Telegram-канала ведомства.

Служба безопасности [Украины] завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях. На территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных на Украине политических партий и российская символика, — говорится в сообщении.

В СБУ пояснили, что при выезде из местной епархии в Днепропетровской области сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль с брошюрами запрещенной на Украине партии и другими «антиукраинскими материалами».

При обысках в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ровненской области, согласно информации СБУ, обнаружены материалы общественного объединения, возглавляемого оппозиционным политиком Виктором Медведчуком.

За последний месяц сотрудники украинских силовых структур провели более десятка рейдов, направленных против УПЦ. С конца осени Служба безопасности Украины провела множество обысков в церквях и епархиях по всей стране. Нескольким священнослужителям предъявлены обвинения в госизмене и подрывной деятельности. Так, украинский суд приговорил одного из священников УПЦ к 12 годам заключения, его признали виновным в передаче информации РФ о позициях ВСУ в Лисичанске и в районе Северодонецка. Имя священнослужителя не называется.

Президент Украины Владимир Зеленский до этого заявил, что в стране запретят деятельность религиозных организаций, которые считаются аффилированными с Россией. По его словам, они должны потерять возможность влиять на украинцев.