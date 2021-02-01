СБУ заявила, что украинские Telegram-каналы связаны со спецслужбами РФ

https://static.news.ru/photo/feca3ccc-64a4-11eb-bb8d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ряд известных действующих в стране Telegram-каналов связаны с российскими спецслужбами.

В пресс-службе СБУ пояснили, что речь идёт о Telegram-каналах «Картель», «Сплетница», «Одесский фраер», «Днепр live», «Легитимный», «Резидент», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Херсон live» и «Николаев live». Утверждается, что российские спецслужбы пытались влиять на ситуацию на Украине с помощью этих политических каналов.

Сеть якобы создали сотрудники 85-го Главного центра специальной службы ГУ Генштаба ВС России. В эту сеть вошли активисты «русской весны» из Харькова и Одессы, перебравшиеся в Приднестровье, отмечают в СБУ.

Украинские силовики установили 50 человек, которые заказывали материалы и перечисляли за них деньги. Стоимость размещения постов составляла до 30 тысяч гривен (81 282 рубля).

В розыск был объявлен руководитель этой сети, проживающий в Одессе. Утверждается, что он лично администрировал 12 Telegram-каналов, а потом отчитывался российским кураторам. Были задержаны две участницы агентурной сети. Их подозревают в госизмене, сообщает Gordonua.com.

Как писал NEWS.ru, ранее в СБУ заявили о задержании в Херсонской области агента ФСБ по прозвищу Джигурда. Утверждается, что мужчина должен был дестабилизировать ситуацию в стране, организовав протестные мероприятия. За это он получил вознаграждение.