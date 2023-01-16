СБУ завела против депутата Госдумы Журавлева два уголовных дела

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Алексей Журавлев

СБУ завела два уголовных дела против депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева, сообщается на сайте ведомства. Он обвиняется в участии в боевых действиях на востоке Украины и в активной медийной борьбе с ВСУ.

Служба безопасности собрала дополнительные материалы и приступила к новому уголовному производству в отношении депутата государственной думы РФ Алексея Журавлева, который участвовал в боевых действиях против Сил обороны Украины на восточном фронте, — говорится в сообщении ведомства.

СБУ отметила, что Журавлев регулярно посещал ДНР и был «одним из главных „ньюсмейкеров“ Кремля», выступая на телевидении.

Ранее СБУ заочно предъявила депутату Госдумы России Адаму Делимханову обвинения в посягательстве на территориальную целостность страны, а также в поддержке российской военной операции на Украине.