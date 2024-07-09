Марочко раскрыл, как СБУ помешала расследованию гибели детей на минах Марочко: СБУ запретила заводить дело против допустившего гибель детей военного

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Служба безопасности Украины запретила возбуждать уголовное дело в отношении командира одного из инженерно-саперных подразделений ВСУ, чьи действия привели к гибели шести человек, в том числе двух детей, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко на своей странице во «ВКонтакте». По его данным, инцидент произошел 7 июля в районе населенного пункта Циркуны Харьковской области.

Марочко утверждает, что следователи при первичном анализе места происшествия определили, что там не были установлены предупредительные знаки о минной опасности. При этом, как отметил офицер, они запросили у военных карту минных заграждений и выяснили, что указанная там информация не соответствовала действительности.

Старший следователь попытался внести в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины. — NEWS.ru) данный факт и возбудить уголовное дело в отношении командира инженерно-саперного подразделения, ответственного за минирование в данном районе, однако представитель СБУ, который также выезжал на место гибели семьи, настойчиво рекомендовал следователю списать все на несчастный случай, — добавил Марочко.

Ранее он сообщил, что ВСУ в мае потеряли порядка 23,5 тысячи солдат и наемников на рубежах Луганской Народной Республики. По его оценкам, это на 6,3 тысячи человек больше, чем в апреле. Марочко также отметил, что за указанный период российская армия отразила 153 атаки противника на данном участке фронта. Минобороны России эту информацию не комментировало.