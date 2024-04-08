СБУ заподозрила украинских инженеров из Харькова в работе на Росатом СБУ задержала подозреваемых в работе на Россию инженеров из Харькова

Фото: СБУ Украины

Служба безопасности Украины задержала в Харькове инженеров-проектировщиков, которых подозревают в работе на Россию, сообщило издание «Страна». Всего взяты под стражу шесть человек.

По версии следствия, инженеры по заказу Росатома разрабатывали проектную и научно-исследовательскую документацию для модернизации Балаковской, Ростовской, Нововоронежской и Курской атомных станций в России. Кроме того, они должны были помочь в подключении к российской энергосистеме Запорожской АЭС.

Задержанные — бывшие сотрудники украинских проектных институтов. В СБУ считают, что деньги в криптовалюте поступали из России, после чего их обналичивали подставные лица и передавали инженерам.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Службу безопасности Украины следует признать террористической. По его словам, в России сохраняется террористическая угроза, а теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был осуществлен с целью дестабилизировать ситуацию в стране.

До этого Бортников заявлял: у России есть свидетельства того, что Украина вела подготовку террористов на Ближнем Востоке. По его словам, РФ сделает все, чтобы установить виновных в этой атаке.