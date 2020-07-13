СБУ пресекла попытку вывести Закарпатье из состава Украины

https://static.news.ru/photo/80304fda-c505-11ea-ae63-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность группы граждан в Закарпатской области, пытавшихся организовать выход региона из состава страны, рассказали представители ведомства.

Контрразведчики СБ пресекли деятельность группы граждан в Закарпатской области, действия которых содержат признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, — говорится на официальном сайте СБУ.

Если вину фигурантов докажут в суде, им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.



По данным оперативников, СБУ собрала доказательства «разработки и привлечения граждан Украины к воплощению стратегий обжалования в международных институтах результатов Трианонского мирного договора». Согласно документу, в 1920 году от Венгрии отошла часть территорий, в том числе ряд территорий современного украинского Закарпатья.



В ходе расследования уголовного дела силовики зафиксировали, что сотрудники зарубежных структур попросили гражданина Незалежной собрать подписи в поддержку петиции о прекращении действия Трианонского мирного договора.

Бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Организатору анкетирования следователями СБУ сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения, — передаёт СБУ.

Накануне пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией, касающейся «шагов в сторону России» со стороны самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Этот вопрос представителю Кремля задали после того, как некоторые политики стали выдвигать предположения о возможности включения ДНР и ЛНР в состав РФ.

Поводом стало заявление украинского политика Александра Бородая. Он с 16 мая по 7 августа 2014 года являлся председателем Совета министров ДНР. В августе 2014 года был назначен генеральным советником, заместителем председателя Совета министров ДНР Александра Захарченко и пробыл в этой должности до 20 октября 2014 года.

Он заявил, что республики Донбасса станут частью России уже в ближайшем будущем. По его словам, шагом к скорому объединению стало голосование жителей ДНР и ЛНР, имеющих российские паспорта, по поправкам в Конституцию РФ. Своё заявление Бородай сделал на съезде российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге.

Как писал NEWS.ru, ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков оценил слова бывшего премьер-министра ДНР Александра Бородая о том, что Донбасс может войти в состав России. Он не поверил в слова своего бывшего сторонника и назвал их «безответственным трёпом».