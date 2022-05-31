СБУ задержала ведущего конструктора «Антонова» за поддержку спецоперации

Фото СБУ

Ведущий конструктор авиапредприятия «Антонов» задержан Службой безопасности Украины (СБУ) за поддержку российской спецоперации. В отношении него начато досудебное расследование. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Киевской области.

Имя конструктора не называется, указано только то, что он является жителем города Ирпень. Согласно данным следствия, в марте-апреле конструктор распространял сообщения в поддержку спецоперации. В частности, разместил изображение карты Украины, на которой часть нынешних территорий ей не принадлежит. Кроме того, он публиковал сообщения: «Нет такой страны как Украина. Есть окраина России», «Zа наших», «Сила V правде».

Силовики провели у конструктора обыск, в ходе которого изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, а также «фото и видеоматериалы с антиукраинским контентом».

Ранее сообщалось, что на Украине арестовали военнослужащих ВСУ после интервью The Washington Post, в котором они рассказали о тяжёлом положении украинской армии. По словам офицеров, в арсенале их подразделения были только винтовки, ручные гранаты и несколько гранатометов. Они также пожаловались на то, что раненых солдат слишком долго эвакуировали с поля боя, поэтому многие из них умирали.