СБУ задержала в Николаеве двух блогеров за связь с российскими СМИ СБУ заявила о задержании в Николаеве «сотрудничавших с РИА Новости» блогеров

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Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила двум жителям Николаева обвинение за якобы сотрудничество с российским РИА Новости. Ведомство утверждает, что задержанные «выдавали себя за блогеров, информирующих граждан о внутренней обстановке в области», однако, по словам правоохранителей, это было прикрытием «для маскировки подрывной деятельности и сбора разведданных».

В результате следственно-оперативных мер сотрудники СБУ установили «связных» российской агентуры. Ими оказались несколько представителей информационного агентства <...> РИА Новости, — говорится в заявлении СБУ.

Сообщается, что обоим предъявлено обвинение в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Подозреваемые в данный момент находятся под стражей.

23 октября в Николаеве арестовали мать и сына за видеоролик о положительном отношении к России и критику украинских властей. Их также подозревают в госизмене. Дело рассматривает Центральный районный суд. В видеозаписи говорится о том, что жители города хорошо относятся к РФ и не любят действующие украинские власти. Согласно материалам дела, подозреваемые якобы получили задание от администраторов пророссийских Telegram-каналов снять такой ролик за деньги.

Ранее сообщалось, что в Запорожье арестован глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев по подозрению в госизмене. По версии украинских силовиков, 83-летний бизнесмен сотрудничал с Россией. Глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник считает, что таким образом Киев занимается «формированием обменного фонда».