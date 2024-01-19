СБУ задержала полковника ВСУ по подозрению в коррупции

Фото: t.me/SBUkr

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали генерального директора компании, поставляющей оборонные товары украинской армии, а также полковника ВСУ, сообщили представители пресс-службы правоохранительного органа. По их данным, задержанные наладили схему «откатов» при заключении контрактов. Отмечается, что полковник должен был получить взятку в размере $45 тысяч.

В пресс-службе СБУ подчеркнули, что офицер ВСУ был задержан при получении первой части взятки в размере 14,6 тысячи долларов. За эту сумму он должен был обеспечить заключение сделки, сумма которой оценивается в $950 тысяч. Против задержанных возбуждено два уголовных дела по статьям «Принятие предложения обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды» и «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Запорожской области задержали начальника связи территориальной обороны ВСУ, действовавшего на российской территории под прикрытием. По версии следствия, мужчина передавал украинской стороне информацию о расположении подразделений Вооруженных сил России, а также занимался подготовкой террористических актов. У задержанного нашли АК-74 со 120 патронами, пистолет Макарова с двумя магазинами, а также взрывчатку и гранату.