СБУ вызвала на допрос главу МИД Приднестровья Игнатьева

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос министра иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталия Игнатьева, говорится в сообщении украинского правительственного вестника «Урядовый курьер». Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Согласно опубликованным данным, Игнатьева обвиняют в призывах к изменению границ Украины, а также в информационном сотрудничестве с Россией. Украинская сторона обязала министра явиться на допрос в управление СБУ по Винницкой области. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве отметили, что Игнатьев родился в Одесской области и имеет украинское гражданство. Он переехал на территорию нынешней ПМР в возрасте двух лет и возглавляет МИД непризнанной республики с 2016 года.

Ранее Министерство государственной безопасности Приднестровья сообщило об инциденте с применением огнестрельного оружия неподалеку от приднестровско-украинской границы. Также отмечается, что по итогу событий двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины.

Также сообщалось, что ПМР намерена активизировать диалог со странами СНГ после решения Молдавии о денонсации имеющихся с Содружеством соглашений. Глава Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что решение Кишинева может нанести ущерб Тирасполю сразу в нескольких сферах, поэтому власти ПМР заинтересованы в определении особой формы отношений с СНГ.