СБУ возбудила уголовное дело против директора ФСИН Гостева

Фото: Ministry of Internal Affairs/via Globallookpress.com/Global Look Press

Аркадий Гостев

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Аркадия Гостева, сообщила пресс-служба украинского ведомства в своем Telegram-канале. Согласно информации канала, он стал фигурантом дела по ч. 1 ст. 109 УК Украины.

В СБУ считают, что действия Гостева «направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти». Таковыми действиями украинские следователи сочли организацию исправительных учреждений в новых российских регионах.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинение российскому бизнесмену, президенту футбольного клуба ЦСКА и вице-президенту РФС Евгению Гинеру в финансировании ВС РФ.

До этого СБУ возбудила уголовное дело в отношении бывшей телеведущей закрытого сейчас телеканала NewsOne, которым владел украинский политик Виктор Медведчук, Дианы Панченко. Причиной открытия против нее дела стало видео журналистки из Донецка и Мариуполя, размещенное на ее YouTube-канале.

В январе СБУ заочно предъявила обвинение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной. Решение было принято из-за того, что глава регулятора запретила в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях использование гривны.