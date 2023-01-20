СБУ сообщила об уничтожении сети «пророссийских интернет-агитаторов»

Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины сообщила в Telegram о ликвидации сети «прокремлевских интернет-агитаторов». Пророссийски настроенных активистов нашли в Днепропетровской, Николаевской, Черкасской, Запорожской областях Украины, а также во Львове. В отношении них были возбуждены уголовные дела по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

Как рассказали в СБУ, разоблаченные граждане Украины публично оправдывали ввод российских войск на территорию страны, публикуя комментарии с десятков Telegram-каналов и привлекая тем самым других пользователей.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками СБУ Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Николаевской и Черкасской областей при процессуальном руководстве органов прокуратуры. <...> Сейчас продолжаются следственные действия по привлечению виновных к ответственности, — добавили в ведомстве.

В ноябре 2022 года сотрудники СБУ задержали иностранного блогера, который, как утверждается, работал в европейском сегменте телеканала RT. Личность задержанного не раскрывается. По информации спецслужбы, блогер является гражданином одной из европейских стран. Он приехал на Украину и остановился в Черниговской области. После начала СВО, блогер начал выполнять редакционные задания, подготавливая и выпуская заказные сюжеты о конфликте на Украине.