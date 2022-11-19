СБУ сообщила о задержании организатора протеста против отключения света

Фото: Служба безпеки України/facebook.com

СБУ сообщила о задержании в Одессе одного из организаторов протеста против отключения света, которые проводились в городе последние два дня. Им оказался молодой одессит, который на камеру раскаялся в своих действиях. Видео опубликовал в своем Telegram-канале официальный представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

СБУ задержала гражданина, призывавшего жителей Одессы к противоправным действиям, — написал Братчук.

На видео молодой человек признается, что через домовой чат проявил инициативу и «стал созывать соседей» доя перекрытия дороги, чтобы обратить внимание властей на проблемы своего дома. Он, в частности, попросил прощения за организацию акций протеста и за то, что его действия могли быть использованы «российской пропагандой».

Кроме этого одессит, имя которого не называется, заявил, что горожане могут потерпеть «еще двое, трое, пятеро и более суток». Также он пообещал, что впредь не будет устраивать подобных мероприятий в условиях действия режима военного положения.

Ранее сообщалось, что одесситы вышли на улицы и перекрыли дорогу в знак протеста против отключений света. Видео опубликовали местные паблики, на кадрах видно, как люди ходят по пешеходному переходу, не давая проехать автомобилям.