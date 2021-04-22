СБУ задержала агента ФСБ в Житомирской области

https://static.news.ru/photo/76e214b2-a37c-11eb-a647-96000091f725_660.jpg Фото: SecurSerUkraine/facebook.com

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Житомирской области агента ФСБ России, который якобы собирал в регионе информацию о воинских частях. Об этом говорится в сообщении пресс-центра украинской спецслужбы.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РФ на Житомирщине. Им оказался местный житель, который по заданию вражеской спецслужбы, на материальной основе, собирал разведывательные данные о воинских частях региона, — говорится в сообщении.

В обязанности задержанного входила видеосъёмка военных объектов и установление места жительства военнослужащих. Кроме того, у него были изъяты средства связи с представителями российской спецслужбы. Задержанный признал факт сотрудничества с ФСБ.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 (государственная измена). В ближайшее время суд решит вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали россиянина, передававшего украинской военной разведке сведения о Черноморском флоте. Отмечается, что утечка таких данных могла нанести серьёзный ущерб обороноспособности государства. В ведомстве также уточнили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.