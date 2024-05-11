СБУ пресекла серию терактов в Киеве «Укринформ»: СБУ предотвратила серию терактов в Киеве на 9 мая

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении серии терактов в Киеве, которые планировались на 9 мая, сообщает портал «Укринформ». Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко уточнил, что потенциальные исполнители были задержаны.

СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным, — уточнил Дехтяренко.

Ранее стало известно, что безработный житель Керчи планировал подорвать рельсы на железной дороге. Мужчину завербовали украинские спецслужбы.

Утверждается, что злоумышленник собирался использовать самодельную взрывчатку. Путем подрыва он хотел нарушить поставки топлива в зону спецоперации. Мужчина готовил преступление более полугода.

Против задержанного возбуждено уголовное дело. Ранее он был судим за грабеж. В ходе обысков по месту жительства фигуранта найдены компоненты для изготовления СВУ, в том числе микросхемы, поражающие элементы, взрывчатое вещество и провода. Обвиняемый рассказал, что приобрел компоненты по указанию куратора из СБУ. Он обучал его диверсионно-террористической деятельность в онлайн-режиме.