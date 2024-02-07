СБУ предупредила об угрозе бунта на Украине из-за отставки Залужного

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Руководство СБУ предупредило сотрудников об угрозе массовых беспорядков на Украине в случае отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает местное издание «Украинская правда». По данным его источников, командиры батальонов и бригад СБУ уже получили приказ внимательнее следить за личным составом. В службе опасаются, что в случае беспорядков некоторые сотрудники могут покинуть свои позиции.

В Службе безопасности Украины предупредили работников быть готовыми к возможным беспорядкам в Киеве, — заявили собеседники издания.

Источники «Украинский правды» также утверждают, что власти страны планировали официально объявить об отставке Валерия Залужного 2 февраля. Однако правительство отложило объявление по просьбе СБУ, так как в службе считали, что оно приведет к массовым беспорядкам не только на улицах Киева, но и в воинских частях.

Отмечается, что срок объявления об отставке Залужного также мог быть перенесен из-за анализа результатов опроса об отношении украинцев к власти. Источники издания утверждают, что они стали сюрпризом для офиса президента Владимира Зеленского. Это обусловлено тем, что количество украинцев, выступающих за достижение компромисса с Россией, увеличилось.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк ранее заявил, что отставка Залужного позволит Киеву прервать стагнацию на фронте. По его словам, глава государства руководствуется именно положением на фронте, принимая кадровые решения.