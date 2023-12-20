СБУ объявила в розыск российского миллиардера Михаила Фридмана

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Михаил Фридман

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского миллиардера и основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана, сообщило издание «Страна» со ссылкой на базу данных МВД Украины. По версии СБУ, Фридман уклоняется от следствия по делу, возбужденному в начале сентября.

СБУ предъявила бизнесмену подозрения по статье УК Украины, предусматривающей до восьми лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Его подозревают в возможном финансировании российской армии.

По данным украинских спецслужб, Фридман инвестировал около 2 миллиардов рублей в несколько военных заводов России с начала военной операции в феврале 2022 года. В частности, в Тульский патронный завод и Уральский оптико-механический завод имени Яламова, которые занимаются производством высокотехнологичного оборудования для военной авиации страны.

18 августа прокуратура Украины начала уголовное дело в отношении Фридмана по обвинению в выводе средств из Сенс-банка, который ранее функционировал как «Альфа-банк Украина». Согласно МВД Украины, предположительно было выведено за границу около 700 миллионов гривен (примерно 1,84 миллиарда рублей).

Ранее Фридман покинул Великобританию и вернулся в Москву. Предприниматель объяснил, что на территории чужой страны он ощущал себя «униженным и незащищенным». После Соединенного Королевства бизнесмен пожил в Израиле, однако уехал оттуда после начала конфликта. Он признался, что планирует вернуться в страну, когда война закончится.