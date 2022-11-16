СБУ объявила Кадырова в розыск

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Рамзан Кадыров

Служба безопасности Украины объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск, свидетельствует база данных спецслужбы. Согласно информации на портале ведомства, ему вменяются две статьи, в том числе «Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий», предусматривающая по украинскому УК лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Служба безопасности Украины ранее объявила в розыск представителя МИД России Марию Захарову. До этого в розыск был объявлен замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Согласно базе данных ведомства, Медведев обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

СБУ также внесла в список разыскиваемых командующего группировкой российских сил в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за незаконного возбуждения уголовного дела против российских политиков и военных.