СБУ объявила Дмитрия Медведева в розыск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СБУ объявила замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева в розыск, говорится на портале МВД Украины. Согласно базе данных ведомства, Медведев обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Замглавы Совбеза эту информацию не комментировал.

Медведева разыскивают по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием замглавы Совбеза.

Ранее Медведев после массированного удара российских войск по объектам в городах Украины заявил, что «первый эпизод сыгран», а за ним будут другие. Он выразил уверенность, что Россия продолжит действовать и ее целью должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины, который представляет постоянную, прямую и явную угрозу РФ.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины.