СБУ обвинила музыканта Бардаша в информационной кампании против Украины СБУ заочно обвинила продюсера Бардаша в информационной кампании против Украины

Фото: Пресс-служба Юрия Бардаша

Юрий Бардаш

Служба безопасности Украины обвинила бывшего гражданина страны музыканта и продюсера Юрия Бардаша в информационной кампании против Киева. Ему заочно предъявлены подозрения по четырем статьям уголовного кодекса, в частности в оправдании действий России. Отмечается, что Бардаш является основателем групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и других проектов.

Согласно сообщению в Telegram-канале СБУ, музыканту предъявлены обвинения в публичных призывах к изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению границ Украины, пропаганде войны, а также в оправдании действий РФ, — говорится в сообщении ведомства.

В 2022 году Бардаш, родившийся в Алчеевке на территории ЛНР, рассказал о травле, развернутой против него на Украине за поддержку российской спецоперации. Музыкант заявил, что на него «объявили охоту», и призвал «молиться за Украину, за ее обманутых жителей».

Позже Бардаша включили в список «Миротворца» после его высказываний в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В интервью музыкант заявил, что на Украине происходит «максимальный беспредел».

В январе продюсер получил паспорт гражданина РФ. В своем Telegram-канале он показал снимок с российским паспортом. Бардаш, известный как создатель групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и ряда других, переехал с Украины в Россию после начала СВО.