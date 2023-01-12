СБУ обвинила депутата Делимханова в посягательстве на целостность Украины

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заочно предъявила депутату Госдумы России Адаму Делимханову обвинения в посягательстве на территориальную целостность страны, а также в поддержке российской спецоперации на Украине. По утверждениям СБУ, приведенным в Telegram-канале ведомства, Делимханов возглавлял группировку войск, в состав которой входили подразделения управления Росгвардии и МВД РФ по Чеченской Республике. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины, оправдание действий России и «глорификацию» участников конфликта.

Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины депутата Государственной думы РФ Адама Делимханова, который принимал участие в захвате Мариуполя, — говорится в сообщении.

Ранее Делимханов заявил, что чеченские подразделения c нетерпением ждут появления в зоне спецоперации на Украине американских десантников, чтобы их уничтожить. По словам Делимханова, чеченские бойцы продолжают выполнять свой долг и уничтожать «шайтанов», а возможность отправки в зону СВО американской десантной дивизии вызывает смех у командиров силовых структур Чечни.