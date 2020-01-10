https://static.news.ru/photo/7d669330-33d9-11ea-acda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Служба безопасности Украины рассматривает среди возможных версий крушения самолёта «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране попадание ракеты и совершение теракта.

Об этом сообщил руководитель СБУ Иван Баканов. По его словам, первый вариант «привлекает сегодня наибольшее внимание общества». Однако эта версия может натолкнуться на ряд вопросов, если «открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК».

В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансах по управлению комплексом и тому подобном. Все вопросы сейчас прорабатываются, — заявил он на заседании специальной рабочей группы спецслужбы, передаёт « Интерфакс-Украина ».

Также СБУ тщательно прорабатывает версию теракта. Баканов отметил, что тема «слишком важна», чтобы делать поспешные выводы. Он также призвал украинцев не торопиться с распространением непроверенной информации о произошедшем.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о том, что пилоты украинского Boeing 737, разбившегося в Тегеране, до последнего не сообщали о каких-либо технических неполадках.