СБУ нашла в Закарпатье цех по пошиву формы для сборной России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Служба безопасности Украины разоблачила в Закарпатье цех по производству курток для сборной России по лыжному спорту, сообщил глава областной военной администрации Виктор Микита в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Как отмечается, там производились вещи итальянского бренда Vist с российской национальной символикой и по заказу Российской федерации горнолыжного спорта. Отмечается, что владеет предприятием гражданин Италии.

Как заявил президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников в интервью «Звезде», данная фирма является давним партнером, и если подтвердится, что куртки действительно шьются на Украине, федерация от них откажется.

Эта фирма — многолетний наш партнер. То, что этот заказ размещен на Украине, я не в курсе. Мы в этом году экипировку еще не получали. Это компания размещает заказ. Они шили и в Китае, и в Румынии, и в Венгрии, шьют где дешевле, нас не информируют. От курток, если они произведены на Украине, мы откажемся, — сказал он.

Ранее СБУ увидела посягательства на территориальную целостность Украины в действиях патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям. Там отметили, что священнослужитель входит в «ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России», а также поддерживает спецоперацию.