СБУ нашла тайные активы жены Медведчука СБУ арестовала «скрытые» активы жены Медведчука почти на $12 млн

Фото: Стрингер/РИА Новости

Виктор Медведчук

Служба безопасности Украины объявила об аресте «скрытых» активов жены бывшего депутата Виктора Медведчука Оксаны Марченко на общую сумму около $11,9 млн. Речь идет об акциях металлургического завода «Днепроспецсталь» в Запорожье, которыми супруга оппозиционного политика владела через несколько офшорных компаний, утверждается в Telegram-канале СБУ.

По материалам СБУ суд арестовал очередные активы Оксаны Марченко. <...> Их общая стоимость составляет более 440 млн гривен, — говорится в сообщении украинской спецслужбы.

В феврале 2023 года на жену Медведчука завели уголовное дело на Украине. Марченко подозревают в причастности к спонсированию подпольных российских группировок. По данным СБУ, супруга политика выступала конечным бенефициаром сети компаний в Киеве и завода в Ялте, переводивших «миллионные суммы» на счета в России. На Украине жене Медведчука предъявлено обвинение в финансировании действий, нацеленных на изменение конституционного строя или государственных границ. В феврале украинским судом уже было арестовано имущество Марченко.