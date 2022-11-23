СБУ нашла «пророссийскую литературу» в храмах Украины

Сотрудники СБУ завершили обыски в храмах Украинской православной церкви. Пресс-служба ведомства в Telegram заявила, что в ходе розыскных мероприятий в церквях была обнаружена «пророссийская литература» и деньги в разной валюте. Задержанных в храмах допросили с использованием полиграфа.

Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные (безопасные) мероприятия, которые проводила на территориях храмов УПЦ. <...> В ходе мероприятий безопасности была обнаружена пророссийская литература, используемая при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды «русского мира»; наличные деньги на общую сумму более 2 млн грн, более $100 тысяч и несколько тысяч российских рублей, — говорится в сообщении.

Пресс-служба СБУ уточняет, что в ходе контрразведывательных мероприятий более 50 граждан Украины и России прошли проверку с использованием полиграфа. У некоторых из них были обнаружены поддельные документы и советские паспорта. О дальнейшей судьбе этих людей ведомство не сообщает.

Накануне сотрудники СБУ провели обыски в Киево-Печерской лавре. Следственные мероприятия прошли, чтобы не допустить использования лавры «как ячейки русского мира», проверить данные об использовании помещений для укрывательства диверсантов, а присутствующих в лавре лиц — на причастность к противоправной деятельности, пояснили в СБУ.

Позже обыски также прошли в Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП, женском монастыре в поселке Серники и в Корецком Свято-Троицком монастыре в Ровненской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обыски в Киево-Печерской лавре очередным звеном в цепи военных действий властей Украины против Русской православной церкви.