СБУ наказала сотрудника, ввязавшегося в драку из-за песен Круга СБУ отстранила сотрудника, подравшегося с военнослужащими ВСУ из-за песни Круга

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Служба безопасности Украины отстранила своего сотрудника от исполнения служебных обязанностей после того, как он вступил в драку с военнослужащими Вооруженных сил Украины из-за песни российского шансонье Михаила Круга, сообщает издание «Общественное» со ссылкой на представителя ведомства. Собеседник издания назвал поведение коллеги «недостойным». При этом официальных комментариев о произошедшем на ресурсах спецслужбы не появлялось.

Подразделения внутренней безопасности СБУ проводят служебное расследование по фактам, которые появились в СМИ в отношении сотрудника управления СБУ в Винницкой области, любителя российского шансона, — рассказал представитель силового ведомства.

Инцидент произошел 7 ноября в Виннице, причиной стало прослушивание силовиками в ресторане песни Круга «Владимирский централ». Это не понравилось военным, в результате началась драка, после которой были госпитализированы три человека. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.

В августе 2023 года в Верховной раде зарегистрировали законопроект, предлагающий запретить использование российской музыки в торговых точках, заведениях общепита и в сфере услуг, усилив ответственность за его нарушение.