У «Роснефти» отберут имущество на Украине СБУ инициировала арест активов «Роснефти» в стране

Фото Rosneft/via Globallookpress.com

Служба безопасности Украины инициировала арест активов «Роснефти». Мера коснётся имущества, находящегося в стране.

По материалам СБУ заблокирована деятельность энергокомпании, входившей в российскую группу «Роснефть». На ее денежные активы— 20 млн гривен — наложен арест, а действие лицензии на электроснабжение приостановлено, — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе него немецкий политик пригрозил тем, что «Газпром» потеряет газохранилище в Хайдахе, если не будет заполнять его газом.