СБУ арестовала имущество руководства завода «Мотор Сич» на $27 млн

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины арестовала имущество главы предприятия «Мотор Cич» Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности завода Олега Дзюбы стоимостью около $27 млн, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, Богуслаев также являлся акционером ПАО «Мотор Банк», которому принадлежит 100% корпоративных прав финорганизации.

По материалам следователей службы безопасности, наложен арест на все имущество президента АО «Мотор Сич» и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия <...>. Общая сумма арестованных активов составляет около 1 млрд гривен. Это, прежде всего, средства в гривневом эквиваленте, а также транспортные средства и недвижимость обоих фигурантов, — указано в сообщении.

О задержании Богуслаева ранее сообщили украинские СМИ. Они отмечали, что вместе с миллиардером был задержан и начальник одного из департаментов его предприятия. Олигарха подозревают в работе на Россию.

Позднее Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи якобы телефонных переговоров главы «Мотор Сич» с высокопоставленным лицом из России. Из записи следует, что человек, похожий на Богуслаева, незадолго до начала военной операции на Украине и какое-то время после ввода войск вел переговоры с российской стороной о поставке двигателей для военных вертолетов.