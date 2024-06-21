Сборная Украины одержала волевую победу во втором матче на Евро-2024 Сборная Украины обыграла словаков в матче чемпионата Европы по футболу

Фото: Marius Becker/dpa/Global Look Press

Украинский футболист Роман Яремчук радуется голу в ворота

Сборная Украины одержала волевую победу над командой Словакии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Дюссельдорфе и закончилась со счетом 2:1 в пользу украинцев, передает ТАСС.

При этом счет в матче открыли на 17-й минуте словаки, гол забил Иван Шранц. Во втором тайме украинская сборная отыгралась. У победителей отличились Николай Шапаренко (54-я минута) и Роман Яремчук (80).

Благодаря победе украинцы поднялись на второе место группы E, команда набрала три очка. Столько же у словаков, но они опустились на третью строчку. Возглавляет группу команда Румынии. На последнем месте располагается сборная Бельгии.

Первый матч выдался для сборной Украины не без драмы. Украинских футболистов сенсационно переиграла команда Румынии. При этом румынские футбольные фанаты решили «потроллить» организаторов Евро-2024 и пришли на матч с флагом ДНР, после чего вывесили его в своем секторе. В итоге команда Украины потерпела поражение в открытии турнира со счетом 0:3.

После поражения футболисты украинской сборной попросили основного тренера команды Сергея Реброва уйти из раздевалки. Отмечалось, что игроки решили провести разговор между собой.