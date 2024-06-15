Сборная Швейцарии стартовала с победы над Венгрией на Евро-2024

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Игрок сборной Швейцарии Брель Эмболо

Сборная Швейцарии обыграла команду Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Кельне и завершилась со счетом 3:1, передает портал «Чемпионат».

У победителей отличились Квадво Дуа (12-я минута), Мишель Эбишер (45) и Брель Эмболо (93). У венгров гол забил Барнабаш Варга (66). Отмечается, что швейцарцы не проигрывали венграм с 1998 года.

Ранее сборная Германии в стартовом матче чемпионата Европы по футболу в Мюнхене со счетом 5:1 обыграла команду Шотландии. На 44-й минуте за грубый фол в штрафной площади прямую красную карточку получил игрок шотландской сборной Райан Потреус.

В чемпионате Европы принимают участие 24 сборные, которые разбиты на шесть групп. Сборные Германии и Шотландии выступают в группе A вместе с командами Швейцарии и Венгрии. Во втором туре, 19 июня, немцы встретятся с венграми, а шотландцы — со швейцарцами.

Как считает спортивный комментатор Виктор Гусев, сборная Венгрии может стать «темной лошадкой» чемпионата Европы по футболу. В то же время он считает, что этот турнир обойдется без сенсаций и победителем станет кто-то из фаворитов. По мнению Гусева, сильные и стабильные гранды не будут допускать осечек.