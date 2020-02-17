https://static.news.ru/photo/0c674e92-5119-11ea-b2b2-fa163e074e61_660.jpg Прага, Чехия Фото: Krystof Kriz/CTK/Global Look Press

Группа активистов Праги два дня собирает подписи против переименования площади у российского посольства в площадь Бориса Немцова. Об этом заявил председатель Ассоциации независимых СМИ и бывший президент республиканской полиции Станислав Новотный.

По его словам, к вечеру 16 февраля под петицией подписались 417 человек, сообщает РИА Новости.

Инициатива переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами) исходит от приматора (главы) Праги Зденека Гржибы. Он сослался на петицию, подписанную 4,5 тысячи горожан. Голосование депутатов горсовета по данному вопросу должно пройти 24 февраля. Это позволит через три дня, в пятую годовщину убийства Немцова, устроить церемонию торжественного открытия доски с новым названием.

Многие в Праге прекрасно понимают, что инициатива приматора — не что иное, как самая настоящая провокация, направленная против России, против её руководства, на разрушение дружественных отношений между нашими странами, — объяснил Новотны появление новой петиции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московские власти согласовали марш памяти Немцова. Об этом рассказал член оргкомитета марша Илья Яшин. По его словам, мероприятие пройдёт с 13:00 29 февраля. Активисты пройдут от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Заявленная численность участников составляет 30 тысяч человек.