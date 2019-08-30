https://static.news.ru/photo/c5ea4204-ccce-11e9-ba42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Компьютерный сбой в системе представления планов полётов во Франции стал причиной задержки авиарейсов по всей стране. Об этом сообщили в Главном управлении гражданской авиации Пятой республики (DGAC).

Неполадки в системе возникли 1 сентября около 2:30 по местному времени (3:30 мск), восстановить работу удалось к 11:30 (12:30 мск), говорится в заявлении ведомства, выложенном на его странице в Twitter .

Проблемы не отразились на безопасности пассажиров. В настоящее время специалисты расследуют причины инцидента.

Сбой привёл к задержкам от получаса до полутора часов на всех рейсах. С учётом ожидаемого трафика в аэропортах Франции, а также накопившихся сдвигов в расписании в течение дня график вылетов должен нормализоваться.

#CommuniquéDePresse :

Panne informatique du système de communication des plans de vols : pic.twitter.com/99PnuVl5Go — dgac (@DGAC) 1 сентября 2019 г.

Как писал News.ru, ранее в московском управлении Роспотребнадзора сообщили, что за сутки семь авиарейсов были задержаны более чем на четыре часа в столичном аэропорту Внуково.