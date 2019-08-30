Компьютерный сбой в системе представления планов полётов во Франции стал причиной задержки авиарейсов по всей стране. Об этом сообщили в Главном управлении гражданской авиации Пятой республики (DGAC).
Неполадки в системе возникли 1 сентября около 2:30 по местному времени (3:30 мск), восстановить работу удалось к 11:30 (12:30 мск), говорится в заявлении ведомства, выложенном на его странице в Twitter.
Проблемы не отразились на безопасности пассажиров. В настоящее время специалисты расследуют причины инцидента.
Сбой привёл к задержкам от получаса до полутора часов на всех рейсах. С учётом ожидаемого трафика в аэропортах Франции, а также накопившихся сдвигов в расписании в течение дня график вылетов должен нормализоваться.