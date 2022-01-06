Сбежавший в Белоруссию польский солдат потребовал от Минобороны зарплату

Попросивший политического убежища в Белоруссии беглый польский военнослужащий Эмиль Чечко потребовал от министра обороны своей страны выплатить ему заработную плату за декабрь и январь. Об этом сообщили в белорусском центре «Системная правозащита», специалисты которого представляют интересы поляка в республике.

Прошу выплатить зарплату за декабрь 2021 года и за январь 2022 года. Я не работал в декабре 2021-го и январе 2022-го, потому что пограничники отдавали мне незаконные приказы убивать невинных людей. Таким образом, я был вынужден не работать в Министерстве обороны, — цитата из письма Чечко министру обороны Польши Мариушу Блащаку приводится в Telegram-канале правозащитного центра.

Чечко также попросил продлить его контракт и пообещал вернуться к работе, как только прокурор Гааги заключит в тюрьму всех военных преступников, «которые заставили меня убивать арабов».

В правозащитном центре уточнили, что письма Чечко разосланы в Минобороны и Генеральный штаб Польши. Правозащитники подчёркивают, что официального уведомления об увольнении из армии Чечко не получал. Они также заявили, что если денежные средства не поступят на счёт военнослужащего, юристы центра будут вынуждены обратиться в суд Варшавы.

7 декабря стало известно о том, что 25-летний Чечко пересёк польско-белорусскую границу. Военнослужащий сбежал из 11-го Мазурского артиллерийского полка, после чего его остановил патруль на участке погранзаставы Тушемля.

Чечко обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов и двух волонтёров. По словам военнослужащего, он сам участвовал в расправах. Чечко считает, что ситуацию на граничащей с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.

Польские власти отвергли обвинения Чечко. Генеральная прокуратура страны выдвинула ему обвинения в дезертирстве.