https://static.news.ru/photo/3987442e-c8c3-11e9-b87a-fa163e074e61_660.jpg Александр Онищенко Фото: Александр Онищенко/facebook.com

Украинский политик Александр Онищенко, уехавший из страны в 2016 году после лишения депутатской неприкосновенности и возбуждения в отношении него ряда уголовных дел, озвучил выгоду США от гражданской войны в Донбассе.

По словам беглого депутата, Америке было выгодно развязывание конфликта на востоке Украины для того, чтобы ослабить Россию, передаёт argumenti.ru .

Как ранее писал News.ru, уверенность в скором завершении конфликта в Донбассе выразил первый украинский президент Леонид Кравчук. На пресс-конференции в Киеве он заявил, что видит «первые симптомы», которые позволяют ему так думать. Экс-глава государства отметил, что подвижки к этому замечают и иностранные дипломаты.