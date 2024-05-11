Сбежавший из Польши судья обнародовал обещанный «секретный документ» Судья Шмидт опубликовал фото Туска в форме НКВД вместо секретного документа

Фото: t.me/Tomasz_Szmydt*

Бывший польский судья Томаш Шмидт, запросивший политическое убежище в Белоруссии, обнародовал обещанный «секретный документ», публикацию он разместил в своем Telegram-канале. Экс-судья показал фотографию премьер-министра Польши Дональда Туска в форме НКВД.

Уважаемые мои друзья! Это мой единственный «секретный» документ, который я вывез из Варшавы. А если серьезно, я не нарушал никаких польских законов, — написал Шмидт.

Бывший судья также раскритиковал польские власти. По мнению Шмидта, официальная Варшава своими действиями «устраивает охоту на ведьм». Он также рассказал о преследованиях из-за несогласия с действиями правительства республики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к силовикам с призывом защитить Шмидта, запросившего убежище в стране. Глава республики назвал его «нормальным человеком с нормальной головой». По мнению Лукашенко, Шмидта можно охарактеризовать как «мужественного мужика», который знал, чем рискует.

До этого Дисциплинарный суд при Высшем административном суде Польши удовлетворил ходатайство об аресте Шмидта. Экс-судью подозревают в шпионаже в пользу иностранных разведывательных служб.