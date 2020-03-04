https://static.news.ru/photo/3b998ad6-5f83-11ea-a780-fa163e074e61_660.jpg Принцесса Хайи бинт аль-Хусейн Фото: Mark Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид аль-Мактум приказал похитить двух дочерей и организовал кампанию запугивания в отношении своей бывшей жены принцессы Хайи бинт аль-Хусейн, постановил британский судья Эндрю Макфарлейн.

Такие утверждения могут стать серьёзным ударом по репутации ближневосточного реформатора, отмечает Reuters. Не присутствовавший на заседании аль-Мактум, комментируя решение судьи, отметил, что все утверждения отражают «лишь одну сторону вопроса».

Princess Haya: I feared Dubai ruler would abduct my kids https://t.co/iI8sqCTxWX pic.twitter.com/q99JRtk7ey — Reuters (@Reuters) March 6, 2020

Принцесса Хайя рассказала в Верховном суде Лондона об опасениях по поводу несовершеннолетних детей. По словам женщины, она боялась, что эмир Дубая выкрадет их, увезёт в ОАЭ и запретит видеться с матерью.

В апреле 2019 года жена шейха Мохаммеда аль-Мактума сбежала от мужа в Европу вместе с сыном и дочерью. На отчаянный шаг принцессу толкнула раскрывшаяся правда о её супруге. Хайя узнала обо всех издевательствах, которым подверглась старщая дочь шейха. Испугавшись за себя и своих детей, она решилась во что бы то ни стало покинуть Объединённые Арабские Эмираты, писал NEWS.ru.