Сбербанк: раскрыта сеть колл-центров мошенников c данными 20 млн россиян В Бердянске раскрыта сеть колл-центров мошенников, которые располагали данными более 20 млн россиян

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Колл-центр

В Бердянске, который уже продолжительное время остается под контролем российских военных, местная полиция раскрыла новую сеть колл-центров мошенников. В этот раз масштабы были обширными: так называемые «сотрудники российских банков» располагали базой из контактов примерно 20 млн россиян. Как сообщил Telegram-канал URA.ru со ссылкой на пресс-службу Сбербанка, злоумышленники работали по согласованию с властями Украины.

По данным канала, работа этой сети могла поддерживаться с территории Нидерландов, Германии, США и Эстонии. Как много человек успели обмануть мошенники, пока неизвестно. Это удастся выяснить после более подробного изучения носителей.

Ранее отдельные офисы подобных колл-центров уже находили в Бердянске. Обстановка в них была такая, как будто сотрудники покидали их в большой спешке. В некоторых были развешаны картинки с долларами, мотивационные лозунги к зарабатыванию денег. Полиция Запорожья теперь выясняет, где могут находиться похищенные у потерпевших средства.

Ранее россиян предупредили, что мошенники могут работать по новому сценарию. Они стали звонить через робота посредством популярных мессенджеров и говорить, что нужно подтвердить заявку на кредит или сменить номер телефона. Затем жертву переключают на псевдоспециалиста, который старается выведать конфиденциальные данные.