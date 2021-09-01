Савченко рассказала, какую «зраду» Зеленский привезёт из США

По мнению экс-депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, президент страны Владимир Зеленский вернётся из США с «экономической зрадой». Такое мнение она высказала в эфире телеканала «Первый независимый».

Если говорить простым языком: мы берём кредиты в США, для того чтобы потратить их на американскую продукцию, поднять этим американскую экономику, выплатить зарплаты американским рабочим, — заявила Савченко.

В этой ситуации экономика страны продолжит своё падение и тогда Украина «влезет» в кредит с процентами. Такую ситуацию Савченко назвала первой «экономической зрадой», которая не улучшит состояние страны.

Второй «зрадой», по мнению экс-депутата, является подписание меморандума по энергетике. Савченко напомнила, что это уже не первый документ по строительству энергоблоков АЭС, которые Украина подписывает с другими странами, однако никаких конкретных результатов ранее достигнуто не было.

Меморандум о взаимопонимании был подписан Министерством экономики Украины и Экспортно-импортным банком США. Документ предусматривает сотрудничество двух стран по проектам в отрасли инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики и цифровой экономики.

Кроме того, по словам Зеленского, украинская компания «Энергоатом» и американская Westinghouse Electric Company подписали меморандум о строительстве нового энергоблока на Хмельницкой АЭС и ещё четырёх энергоблоков по технологии Westinghouse. Общая сумма инвестиций составит до $30 млрд.

«Зрада» в переводе с украинского языка означает «предательство».