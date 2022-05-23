Сатановский заявил о начале раздела Украины Зеленским Политолог Сатановский: Зеленский начинает большой раздел Украины

Политолог Евгений Сатановский предположил, что президент Украины Владимир Зеленский начал большой раздел страны. Об этом говорит заявление украинского лидера, пообещавшего полякам особые права, отметил он в Telegram.

Похоже, что Зе (Зеленский — NEWS.ru) начинает большой распил своей страны и раздачу слонов соседям. Лично себя он, понятное дело, не забудет, и оформят это дело европейцы с бюрократической точки зрения правильно, — считает политолог.

По мнению Сатановского, намерение Зеленского внести в Верховную раду законопроект о предоставлении особого статуса гражданам Польши, будет правильно с точки зрения властей подано в СМИ, так якобы в Киеве «пытаются спасти от злого Путина людей и хотя бы часть страны».

Давно, конечно, на Украине до такой степени открыто, нагло и подло родиной не торговали, но, с другой стороны, чего ещё ото всех этих людей можно было ожидать? — задался вопросом политолог.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде 22 мая заявил: он достиг с руководством Польши ряд договорённостей. По его словам, украинский и польский народы ментально границы давно не разделяют, поэтому в Киеве решили в ближайшее время упростить пересечение межгосударственной границы. Зеленский также отметил, что прошлые разногласия между странами забыты.