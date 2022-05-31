Сатановский заявил, что Запад не даст Зеленскому заключить мир с Россией

Владимир Зеленский / Фото president_of_ukraine/flickr.com

Западные партнеры Украины не позволят президенту Владимиру Зеленскому урегулировать конфликт с Россией мирным путем, считает востоковед Евгений Сатановский. Аргументируя свою позицию, он напомнил о словах министра иностранных дел США Лиз Трасс, которая призвала решать «силой» конфликт на Украине, пишет ИА SM-News.

Вопрос не стоит о том, что кто-то будет прекращать войну, договариваться с Россией о мире. Им просто не дадут. Лиз Трасс простым английским языком будет говорить: «Мы предупреждаем союзников — только силой, никаких переговоров», — уточнил Сатановский.

По его мнению, основная задача Запада сейчас заключается в том, чтобы не допустить мира между Россией и Украиной. При этом Сатановский напомнил, что Киеву предлагали стать «нормальной федерацией» Швейцария или Германия, где люди говорят на разных языках в регионах и областях. Однако, уточнил востоковед, «Украине это не подходит».



Ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что Польша принадлежит к категории стран НАТО и ЕС, делающих ставку на затягивание кризиса на Украине, наряду с США, Великобританией и прибалтийскими странами. По его мнению, польские власти также рассчитывают получить значительную часть тех денег, которые выделит Запад на восстановление Украины.