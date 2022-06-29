Сатановский предсказал выход Шотландии из состава Великобритании

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Шотландия, а затем и Северная Ирландия в ближайшем будущем проведут референдумы и станут независимыми от Великобритании государствами, заявил политолог Евгений Сатановский. По его словам, которые приводит «ПолитЭксперт», Уэльс бы тоже отделился от страны, однако там практически не осталось коренного населения.

Что до Уэльса, народу там коренного просто не осталось — одно географическое название да старинные легенды о рыцарях и драконах. А то бы и он от Соединенного Королевства отделился с большим успехом. Очень уж официальный Лондон свои провинции достал, — высказался Сатановский.

Он сравнил шотландский вопрос с Крымом, ЛНР и ДНР. Политолог напомнил, что жители Донбасса изначально хотели лишь получить автономию в составе Украины, аналогичным правом обладают Шотландия и Северная Ирландия. При этом, подчеркнул Сатановский, Англия не обстреливает Эдинбург и Глазго из ракетных установок и не посылает карательные батальоны в эти области.

Глядишь, и у Джонсона «перемога» настанет. А если даже и нет, пресса ему «победу над шотландскими сепаратистами» засчитает по очкам. Как в Киеве сейчас насчет себя и России и делают, — резюмировал он.

Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что страна намерена добиваться проведения референдума о независимости в октябре 2023 года. По ее словам, этот вопрос будет передан в Верховный суд Великобритании.