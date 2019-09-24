https://static.news.ru/photo/949d0eb2-ded9-11e9-a58b-fa163e074e61_660.jpg Давид Сассоли Фото: RICCARDO PAREGGIANI/Xinhua/Global Look Press

Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли назвал постановление Верховного суда Великобритании о неправомерности решения премьера-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона о приостановке работы законодательного органа важным.

Важное решение от Верховного суда Великобритании — признание приостановки работы парламента незаконным, — цитирует ТАСС главу ЕП.

Ранее News.ru писал, что 9 сентября британский парламент официально приостановил свою работу до 14 октября, когда королева Елизавета II планирует выступить перед депутатами и назвать им новые приоритеты правительства.

Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отменил Верховный суд, сочтя его незаконным.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу заявил, что приостановка работы парламента страны была попыткой помешать депутатам осуществлять контроль над действиями правительства в критическое для страны время. Он подчеркнул, что депутаты возобновят работу 25 сентября.